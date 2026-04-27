Εάν μία λεωφόρος της Αθήνας μπορεί να συμπυκνώσει την κοινωνικοπολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας στα 2.700 μέτρα της, αυτή είναι αναμφίβολα η Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρας των προσφύγων και των Προσφυγικών, του Πεδίου του Άρεως, των μεγάλων θεάτρων και του καφέ “Σόνια”, των Φυλακών Αβέρωφ... Πάνω απ' όλα, η Λεωφόρος του Παναθηναϊκού.

Με το βλέμμα στο μέλλον και την καρδιά στο ιστορικό σπίτι του, το “Τριφύλλι” αποχαιρετά οριστικά την έδρα στην οποία έγραψε τις λαμπρότερες σελίδες της υπεραιωνόβιας πορείας του. Το πέρασμα στη νέα εποχή του Βοτανικού, γεννά ελπίδες για νέες στιγμές δόξας, αλλά ταυτόχρονα η νοσταλγία ξυπνά μνήμες και στιγμές αξέχαστες.

Η κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας ζωντανεύουν την πυκνή ιστορία του πιο παλιού και πιο ένδοξου ποδοσφαιρικού γηπέδου της χώρας, του “Απόστολος Νικολαΐδης”. Αφηγήσεις μεγάλων πρωταγωνιστών, μαρτυρίες, ντοκουμέντα και θρύλοι ανασυνθέτουν τη διαδρομή του Παναθηναϊκού και του γηπέδου που φιλοξένησε τις ενδοξότερες στιγμές του, ενώ έγινε η σκηνή για μεγάλα πολιτικά και καλλιτεχνικά γεγονότα.

Από την απόφαση της κατασκευής του πρώτου αμιγώς ποδοσφαιρικού γηπέδου της χώρας την ταραγμένη δεκαετία του '20 και τη μετέπειτα εγκατάσταση προβολέων για τη διεξαγωγή των πρώτων νυχτερινών αγώνων, μέχρι τη μαγική πορεία προς το Γουέμπλεϊ το 1971 και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων ετών, από την κατοχική επίταξη και την πρωτοφανή διαδήλωση κατά των κατακτητών την άνοιξη του '42 μέχρι τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις του ΕΑΜ μεσούντων των Δεκεμβριανών και την επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones τις παραμονές της επιβολής της χούντας των συνταγματαρχών και από την επιλογή του γηπέδου ως έδρα της Εθνικής Ελλάδος μέχρι την κατασκευή του εμβληματικού “Τάφου του Ινδού”, κάθε σπιθαμή του γηπέδου με το βαρύ όνομα έχει να πει και από μία ιστορία. Μία ιστορία αθηναϊκή, ελληνική, ευρωπαϊκή. Μία ιστορία Παναθηναϊκή.

