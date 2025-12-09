Του Μάκη Συνοδινού

Προκλητικός εμφανίζεται στα social media ο ένας εκ των δύο δραστών που έστησαν ενέδρα σε ανήλικο στον Χολαργό για διαφορές που είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 14χρονος ο οποίος έπεσε στην παγίδα των δύο δραστών, δέχτηκε μαχαιριές σε σημεία του σώματος του μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Ο ένας εκ των δραστών σε μια κυνική ομολογία αφού πρώτα προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας πως ο 14χρονος του επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά αυτός έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί, παραδέχεται πως αυτός και ένας ακόμη δράστης τραυμάτισαν τον ανήλικο με 3 μαχαιριές

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω. Ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ», λέει σε βίντεο που ανήρτησε ο δράστης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.