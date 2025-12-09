Οι μαθητικές εκδρομές τα πρώτα «θύματα» των αγροτικών αποκλεισμών

Ταλαιπωρία υφίστανται οι μαθητές Λυκείου που βρίσκονται ή σχεδιάζουν τις πενταήμερες εκδρομές τους, λόγω των αγροτικών μπλόκων, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Χαράλαμπος Κυραϊλίδης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κυραϊλίδης: «Στη Γ’ Λυκείου φοιτούν περίπου 80-85.000 μαθητές και αυτό το διάστημα οι περισσότεροι είτε ταξιδεύουν είτε προσπαθούν να ταξιδέψουν σε κάποιον προορισμό για την 5ήμερή τους εκδρομή. Μπορεί να ακούγεται μικρής σημασίας το θέμα αλλά είναι σημαντικό για όλους τους μαθητές».

Μάλιστα, επισημαίνει πως: «Χτες ένα σχολείο από του Ζωγράφου που ταξίδευε για Θεσσαλονίκη, για να φτάσει, έκανε 15 ώρες. Όσο δίκαιο και αν έχουν οι αγρότες θέλω να επισημάνω πως 15 ώρες, να έχεις έναν οδηγό στο πούλμαν και 40-50 μαθητές, αντιλαμβάνεστε πως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και έχουν ξανασυμβεί ατυχήματα. Συνιστώ την προσοχή σε όλους: Μην συμβεί κανένα ατύχημα με μαθητές. Μην θρηνήσουμε θύματα μέσα από μια προσπάθεια που κάνουν οι αγρότες να διεκδικήσουν καλώς ή καλώς τα δικαιώματά τους. Θα έπρεπε να μην ταλαιπωρούν τα παιδιά, 15 ώρες για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη.

«Όλο το μαθητικό δυναμικό της 3ης Λυκείου είναι σε κάποια εκδρομή», τόνισε ο κ. Κυραϊλίδης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.