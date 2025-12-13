Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ εξαφάνισης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις Αρχές να αναζητούν έναν 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι έρευνες έχουν στραφεί στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, αρκετά μακριά από το Ηράκλειο, όπου διέμενε ο αγνοούμενος.

Ο πατέρας του 33χρονου μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Καλογερά, αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες για το τελευταίο τηλεφώνημα που είχε με τον γιο του, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή «Weekend Live»:

