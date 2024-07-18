Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου της έκτακτης βάρδιας εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με κυλιόμενες βάρδιες, κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου, προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο χρονικό διάστημα έως τις 15 Ιουλίου 2024 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατέγραψε τα παρακάτω δεδομένα.

- Σύνολο εργοδοτών στη χώρα που απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας: 326.482 εργοδότες και 382.775 παραρτήματα.

- Αίτηση για χρήση της έκτακτης βάρδιας εργασίας υπέβαλαν συνολικά 690 επιχειρήσεις για 1.671 παραρτήματα, δηλαδή αίτηση έχει υποβάλει το 0,44% των παραρτημάτων της χώρας.

- Από τα 1.671 παραρτήματα, που υπέβαλαν αίτηση, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (δηλαδή συνεχής λειτουργία 24/7 με κυλιόμενες βάρδιες ή 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημερών με κυλιόμενες βάρδιες) τα 291, δηλαδή ποσοστό 17,4% επί των αιτήσεων και 0,076% επί του συνόλου των παραρτημάτων.

- Στις περιπτώσεις μη νόμιμης υπαγωγής με χρήση του μέτρου, η εργασία που τυχόν παρασχέθηκε από εργαζόμενους κρίνεται ως παράνομη και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

