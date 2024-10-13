Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 6:30 το πρωί σε διαμέρισμα στο Γουδή και συγκεκριμένα στην οδό Φαραντάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η φωτιά προκλήθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ στο στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για να απεγκλωβίσουν την τετραμελή οικογένεια που διέμενε στην οικία.
Στη συνέχεια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους ένοικους για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάστασή τους να εμπνέει καμιά ανησυχία.
Επίσης, οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν και ένα άτομο με κινητικά προβλήματα από γειτονικό διαμέρισμα και το οποίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
