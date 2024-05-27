Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στο τούνελ που βρίσκεται κοντά στην οδό Μακρυγιάννη, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε από το σημείο συνολικά πέντε τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Το βαρύ όχημα φαίνεται να ήταν ακινητοποιημένο εντός του τούνελ με συνέπεια να ακολουθήσουν οι συγκρούσεις με τα δύο αλλά αυτοκίνητα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, που επιχείρησε με τέσσερα οχήματα και δέκα άνδρες, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένας τραυματίας.

