Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δημολάκι Κερατέας στη Λαυρεωτική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:35 και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δημολάκι Κερατέας στη Λαυρεωτική. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2024

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Δημολακίου και Συντερίνας στην Κερατέα προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρου Λαυρίου προς Ανάβυσσο λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δημολακίου και Συντερίνας, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφ. Λαυρίου προς Ανάβυσσο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

