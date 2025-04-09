Πέθανε ο εκδότης Κώστας Καββαθάς

Πέθανε, σε ηλικία 86 ετών ο εκδότης Κώστας Καββαθάς.

Ήταν ιδρυτής πολλών περιοδικών, με πιο αναγνωρίσιμα τα: 4 Τροχοί, Πτήση & Διάστημα, Ήχος & Hi-Fi, Ram και του ραδιοφωνικού σταθμού Εν Λευκώ.

Επίσης, ήταν ιδιοκτήτης και ιδρυτής της εταιρείας "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.".

Γνωστή ήταν η αγάπη του και για τους αγώνες ράλλυ, ενώ είναι και πιλότος διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ως δημοσιογράφος πέταξε με περισσότερους από 23 τύπους μαχητικών αεροσκαφών.

Ποιος ήταν ο Κώστας Καββαθάς

Ο Κώστας Καββαθάς γεννήθηκε στην Αθήνα του 1939, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, όπως έλεγε ο ίδιος και τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων.

Από πολύ νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για τα αεροπορικό δρώμενα και έτσι το 1957 εκπαιδεύτηκε στο Αεραθλητικό Κέντρο Τριπόλεως, όπου και έβγαλε άδεια χειριστή ανεμόπτερου.

Την επόμενη χρονιά (1958) πήγε στη Μεγάλη Βρετανία όπου φοίτησε στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του London Northern Polytechnic, έως και το 1960. Μπορεί να μην ολοκλήρωσε τις σπουδές του αλλά ήρθε πολύ κοντά με τον κόσμο του αυτοκινήτου -και σε αγωνιστικό επίπεδο- μιας και τότε η Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα από τα επίκεντρά του.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1959 στο περιοδικό «Ταχύτης», διακόπηκε για τη στρατιωτική του θητεία και συνεχίστηκε το 1963 στην εφημερίδα «Μεσημβρινή».

Όπου για τρία χρόνια διατηρούσε τη στήλη αυτοκινήτου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο εβδομαδιαίο περιοδικό επικαιρότητας Άλφα.

Τον Οκτώβριο του 1970, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Σοφία τους 4Τροχούς. Αρχικά ο ίδιος έγραφε το Καββαθάς με ένα μόνο «β», όπως είναι αποτυπωμένο στη σελίδα 3 του βιβλίου που το 1972 μετέφρασε, «Porsche, ο άνθρωπος και τα αυτοκίνητα, INTERTECH PRESS Ο.Ε. Κ.ΚΑΒΑΘΑΣ & ΣΙΑ».

Αρθρογράφησε επίσης στο εβδομαδιαίο περιοδικό Επίκαιρα ενώ άρθρα του δημοσιεύτηκαν επίσης στις εφημερίδες Το Βήμα από το 1991 έως το 1998, στην Καθημερινή από το 1999 και για μικρό χρονικό διάστημα, και στο Πρώτο Θέμα από το πρώτο φύλλο έως και το 2012.

Παράλληλα, συμμετείχε στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου της εποχής (5 συμμετοχές σε Ράλλυ Ακρόπολις), ενώ παράλληλα συμμετείχε σε δεξιοτεχνίες, αναβάσεις, σιρκουί και άλλα ράλλυ, οδηγώντας Peugeot 204 και ΝSU 1200 TT με το ψευδώνυμο Πηλέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.