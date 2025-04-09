Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος της δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, δύο αντιδημάρχων, ενός προϊσταμένου του τμήματος αδειών, δύο μηχανικών και ενός υπαλλήλου, για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που στέρησε τη ζωή σε έναν 19χρονο τον περασμένο Αύγουστο.

Είχε προηγηθεί αυτοτελής προκαταρκτική έρευνα με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πολυγύρου για τις ποινικές ευθύνες αιρετών, αλλά και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων σε σχέση με το δυστύχημα. Η δικογραφία αναμένεται να περάσει στα χέρια ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού, που θα αποφασίσει για την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο ακροατήριο (εν προκειμένω το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων λόγω ειδικής δωσιδικίας για τα αιρετά πρόσωπα).

Η κατηγορούμενη δήμαρχος είχε παραπεμφθεί και στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ, που γνωμοδότησε ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά της για παράβαση καθήκοντος. Κατά της συγκεκριμένης πειθαρχικής τιμωρίας, η κ. Χαλκιά προσέφυγε ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η εν λόγω γνωμοδότηση, που επικυρώθηκε (δεσμευτικά) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Μακεδονίας Θράκης, φέρεται να στηρίχθηκε σε δύο παραμέτρους: αφενός ότι η δήμαρχος επέτρεψε τη μη νόμιμη λειτουργία του λούνα παρκ παρότι γνώριζε -και πάντως όφειλε να γνωρίζει- ότι αυτό δεν διέθετε έγκριση λειτουργίας και αφετέρου ότι δεν έλαβε όλα τα νόμιμα μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας του, όταν ο δήμος Κασσάνδρας πληροφορήθηκε τη μη νόμιμη λειτουργία του.

Να σημειωθεί ότι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ είχε προηγηθεί η απαγγελία κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρος τεσσάρων προσώπων: στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ και τη σύζυγό του, στον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και στον μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Διώκονται -ανάλογα με την περίπτωση- για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και απλή συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.