Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αγία Μαρίνα Εκάλης.
Πρώτος στην εκκλησία, ως είθισται, έφτασε ο γαμπρός, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, και ορισμένοι καλεσμένοι.
Λίγο αργότερα έφτασε και η νύφη, απαστράπτουσα, με τζιπ, την οποία υποδέχθηκαν στην εκκλησία της Εκάλης τα θερμά χειροκροτήματα των καλεσμένων.
Το παρών στο γάμο τους, έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η μητέρα του Άννα Μαρία, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Άγγελος Αδάμ, αρχιτέκτονας- διακοσμητής, στενός φίλος του ζευγαριού, με την Αλεξία Βουτυρά της εφοπλιστικής οικογενείας.
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια πολύ «στενή» φίλη του γαμπρού.
Η νύφη επέλεξε νυφικό από τον σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλλο, όπως και η Χρυσή Βαρδινογιάννη όταν παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντε Γκρες, ενώ τα παρανυφάκια φορούσαν ρούχα της Ολγας Φαρμακη.
