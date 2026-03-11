Λογαριασμός
Υπό κατάρρευση το κτίριο της κοινότητας Δράκειας

Σε ένα δωματιάκι που λειτουργούσε ως χώρος εξυπηρέτησης των αγροτών της περιοχής, μεταφέρθηκαν γραφείο, καρέκλα και ιατρικός εξοπλισμός της γιατρού

Καταρρέει το κτήριο της κοινότητας Δράκειας

Για εξετάσεις και συνταγογράφηση φαρμάκων, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού προσέρχονται από τις αρχές Φεβρουαρίου οι κάτοικοι της Δράκειας, μετά τη σφράγιση του ιατρείου του χωριού, το οποίο λειτουργούσε στο ακατάλληλο δημοτικό κτίριο, που κινδυνεύει με κατάρρευση.

Οπως αποτυπώνεται σε σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ένα δωματιάκι που λειτουργούσε ως χώρος εξυπηρέτησης των αγροτών της περιοχής και όπου γίνονταν οι συνεδριάσεις του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού, μεταφέρθηκαν γραφείο, καρέκλα και ιατρικός εξοπλισμός της γιατρού, που κάνει ιατρείο δύο με τρεις φορές την εβδομάδα στο χωριό.

Μία μικρή αποθήκη ως χώρος αναμονής και μία τουαλέτα συμπληρώνουν τις... παροχές του ιατρείου προς τους 350 κατοίκους του χωριού εν έτει 2026.

