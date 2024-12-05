Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό ενός μαθητή 13 ετών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews ο 13χρονος παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο την ώρα που έφευγε από το σχολείο του στο σχόλασμα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τον οδηγό να κατεβαίνει από το όχημα για να βοηθήσει τον 13χρονο.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Γαστούνης και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.

Πηγή: skai.gr

