Ξεκινούν οι αυτοψίες σε Πικέρμι, Ραφήνα, Σπάτα - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική στην Ιεράπετρα

Ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή οι αυτοψίες στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές στο Πικέρμι, τη Ραφήνα και τα Σπάτα, ενώ σε επιφυλακή είναι ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιεράπετρα, για τρίτο 24ωρο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σπάτων, Δημήτρη Μάρκου έχουν καεί τουλάχιστον 5-6 σπίτια και αυτοκίνητα από τη χτεσινή καταστροφική πυρκαγιά, ενώ δεκάδες ιδιοκτησίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η αποτίμηση των καταστροφών ξεκινά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε χτες, Πέμπτη, σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στη συμβολή των οδών Αρίωνος στο δήμο Ραφήνας Αττικής και ανέπτυξε γρήγορα δυναμική, προκαλώντας ζημιές και καταστροφές σε σπίτια και οχήματα. Παράλληλα σε 57 απεγκλωβισμούς πολιτών που κινδύνευαν από την πυρκαγιά στην περιοχή μεταξύ Ραφήνας και Πικερμίου προχώρησε η ΕΛΑΣ ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πάνω από 300 άτομα, καθώς και 22 τετράποδα.

Σημειώνεται ότι μέσω του 112 είχε ζητηθεί η εκκένωση των οικισμών, Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ιεράπετρα - Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στην Ιεράπετρα, η φωτιά είχε περιοριστεί, και δεν υπάρχει ενεργή εστία που να ανησυχεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ωστόσο, δεν υπάρχει εφησυχασμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την πύρινη λαίλαπα έχουν καεί δασικές εκτάσεις, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες, σε σπίτια, καθώς και στο σύστημα ύδρευσης, με την αποτίμηση των ζημιών να μην μπορεί να γίνει ακόμα.

Παράλληλα, περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού και

οι Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές και ισχύει για τρεις μήνες, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.





Πηγή: skai.gr

