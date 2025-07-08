Σκηνή από ταινία δράσης του Χόλιγουντ θυμίζει η... περιπετειώδης πρόταση γάμου που έκανε ένας νεαρός Βολιώτης στην αγαπημένη του.

Ο Χάρης πήρε την ανυποψίαστη Ντίνα για μία βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή, στον δρόμο προς τον Άγιο Ονούφριο, έχοντας στήσει ολόκληρη επιχείρηση και έχοντας φροντίσει να υπάρχει και συνεργείο για να καταγράψει τη σκηνή.

Ενώ οδηγούσε, ξαφνικά στον δρόμο πετάχτηκαν τρεις μεγαλόσωμοι άνδρες με κουκούλες που του έθεσαν εκβιαστικά το δίλημμα «ή πληρώνεις ή …παντρεύεσαι».

Ο Χάρης πρόλαβε μόνο να ψελλίσει «Τι συμβαίνει;» πριν τον αρπάξουν βίαια από το αυτοκίνητο.

Η Ντίνα πάγωσε στη θέση της, με τα μάτια της διάπλατα από τον τρόμο. Ένας από τους άντρες την έβγαλε απαλά, αλλά σταθερά, από το όχημα, ενώ οι άλλοι δύο άρχισαν να σπρώχνουν και να χτυπούν τον Χάρη. «Μας χρωστάς, Χάρη!» βρυχήθηκε ένας από αυτούς, με ένα απειλητικό ύφος. Η Ντίνα, ακίνητη από το φόβο, παρακολουθούσε τη σκηνή, έτοιμη να ουρλιάξει.

Ο Χάρης, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, απάντησε: «θα σας πληρώσω παιδιά».

Τότε, ο αρχηγός της ομάδας πλησίασε τον Χάρη. «Έχεις δύο επιλογές, φίλε μου», είπε αργά και καθαρά. «Ή πληρώνεις τώρα… ή παντρεύεσαι το κορίτσι».

Ο Χάρης, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μπερδεμένος και τρομοκρατημένος, κοίταξε πρώτα τη Ντίνα, που ήταν ακόμα μουδιασμένη, και μετά τον άντρα. Ένα πλατύ χαμόγελο άρχισε να απλώνεται στο πρόσωπό του. «Δεύτερη επιλογή!» αναφώνησε χωρίς δισταγμό, ενώ γονάτισε μπροστά της.

Η Ντίνα, από τον τρόμο, πήγε να λιποθυμήσει ενώ ο Χάρης της πρόσφερε ένα λαμπερό δαχτυλίδι.

«Ντίνα μου, σε αγαπώ πιο πολύ απ’ οτιδήποτε άλλο. Θέλεις να με παντρευτείς;» είπε ο Χάρης, ενώ οι «μαφιόζοι» γύρω τους χαμογελούσαν πλατιά.

Η Ντίνα, αφού συνήλθε από την αρχική έκπληξη και συνειδητοποίησε ότι ήταν μια καλοστημένη φάρσα, ξέσπασε σε δάκρυα χαράς και γέλιου. «Ναι! Ναι! Χίλιες φορές ναι!» φώναξε, πέφτοντας στην αγκαλιά του.

Το φωτογραφείο Πανόραμα στον Βόλο ανέλαβε τη βιντεοσκόπηση και ανέβασε στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πιο δραματική πρόταση γάμου.

