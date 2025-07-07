Ξάνθη: Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν

Τραγική ήταν η έκβαση της εξαφάνισης των δύο 16χρονων, καθώς τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν νεκρά σε δύσβατη περιοχή στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο είχε εκδώσει missing alert, «η αναζήτηση των δύο παιδιών έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς τους ανθρώπους που τους αναζητούσαν. Οι ανήλικοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να εντοπίστηκαν νεκροί σε δύσβατη περιοχή στην πόλη της Ξάνθης. Οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου τους διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυο 16χρονοι πνίγηκαν στον ποταμό Κόσυνθο, σε νεροφαγιά ή σπηλιά, παρότι αυτή την εποχή δεν έχει πολύ νερό.

Όπως αναφέρει η fonitisxanthis περιπατητής εντόπισε τα δύο 16χρονα παιδιά. Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία αλλά και ομάδα της ΕΜΑΚ, όπου έφτασαν στο σημείο και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τα δύο 16χρονα παιδιά.

Οι σοροί των παιδιών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ξάνθης όπου θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

Τις έρευνες για το τραγικό συμβάν ανέλαβε η αρμόδια υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.