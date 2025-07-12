Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν δύο 42χρονες οι οποίες επέβαιναν σε τζετ σκι συγκρούστηκαν με ένα δεύτερο, με αποτέλεσμα να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Οι δυο Αμερικανίδες ήταν τουρίστριες από κρουαζιεροπλοίο, που είχε καταπλεύσει στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Θήρας, τα δύο τζετ σκι συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περίβολου. Στο ένα τζετ σκι επέβαιναν δύο 19χρονες Ελληνίδες, ενώ στο άλλο οι δύο Αμερικανίδες.

Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο εκμισθωτής των θαλάσσιων μοτοποδηλάτων, καθώς και η 19χρονη χειριστής του ενός τζετ σκι.



Πηγή: skai.gr

