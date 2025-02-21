Κρήτη: Ζώντας μοναξιά και ομορφιά στα Λευκά Ορη

Το να ζεις στην Κρήτη και να απολαμβάνεις την ομορφιά της αναμφίβολα αποτελεί ευλογία.

Ο Γιάννης Παπασηφάκης, είναι ο κτηνοτρόφος που έκανε γνωστά τα Σφακιά και ειδικότερα την καθημερινότητα εκεί, στον κόσμο μέσα από τον λογαριασμό του στο Tik Tok.

Ο Γιάννης ζει τη μοναξιά αλλά και την ομορφιά των Λευκών Ορέων.

Μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τα ζώα, η ζωή του στα όρη και στο μιτάτο αλλά και τους; ανθρώπους των Σφακίων.

