Θρίλερ με νεκρό τουρίστα σε σάουνα βίλας στην Κρήτη

Τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άντρα θα προσδιορίσει η νεκροψία – νεκροτομή ενώ οι μαρτυρίες των φίλων του που τον εντόπισαν νεκρό θα βοηθήσουν τις Αρχές

Νεκρός μέσα σε σάουνα  βίλας στο Ρέθυμνο, βρέθηκε χθες ένας 33χρονος τουρίστας από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr οι Αρχές ερευνούν πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη υπόθεση καθώς ο θάνατός του πιθανότητα προήλθε από πτώση.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη βίλα, στην περιοχή του Πλακιά, διέμεναν συνολικά 10 άτομα που παραθέριζαν στην Κρήτη.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άντρα θα προσδιορίσει η νεκροψία – νεκροτομή ενώ οι μαρτυρίες των φίλων του που τον εντόπισαν νεκρό αναμένεται να βοηθήσουν τις Αρχές να σχηματίσουν εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

