Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 566 τραυματίστηκαν (15 σοβαρά, 551 ελαφρά) σε 487 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 34.927 παραβάσεις από τις οποίες 1.379 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 894 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 81 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 2.335 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 334 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 390 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 896 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.921 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ στη σχετική ανακοίνωση: «Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.»

Πηγή: skai.gr

