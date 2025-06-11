Θρίλερ με 11χρονο κοριτσάκι στον Βόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε αργά χθες το απόγευμα ένα 11χρονο κοριτσάκι από την περιοχή του Αλμυρού, μετά από εντολή που δόθηκε από την Εισαγγελία Βόλου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ η ανήλικη ενδέχεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η καταγγελία φέρεται να έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού και αμέσως σήμανε «κόκκινος συναγερμός».
Την ίδια στιγμή ενημερώθηκε η Εισαγγελία Βόλου, ενώ ταυτόχρονα λάμβανε γνώση από τις δικαστικές αρχές και το Νοσοκομείο Βόλου, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο για τέτοιου είδους περιστατικά.
Πρωταρχικό μέλημα της δικαιοσύνης ήταν το κοριτσάκι να μεταφερθεί αμέσως σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, ενώ θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εξετάσεις που θα πιστοποιήσουν ή όχι το βάσιμο της καταγγελίας που έγινε.
Σύμφωνα με τις ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ σήμερα η 11χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να προσδιοριστεί εάν έχει συμβεί σεξουαλική κακοποίηση και πότε.
Το κοριτσάκι συνοδευόταν στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΒ από τη θεία του, η οποία μάλιστα παραμένει στο πλευρό του. Επίσης, ενημερώθηκε άμεσα παιδοψυχολόγος, καθώς κρίθηκε απαραίτητο η ανήλικη να στηριχθεί ψυχολογικά, σε μία προσπάθεια να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την όποια εφιαλτική εμπειρία ενδέχεται να βίωσε, σε μία τόσο τρυφερή ηλικία.
Στην κλινική γιατροί και νοσηλευτές χθες το βράδυ «άπλωσαν δίχτυ προστασίας» γύρω από το παιδί, ενώ τηρούνταν σιγή ιχθύος και κάθε διακριτικότητα γύρω από το όλο ζήτημα.
Τέλος, υπογραμμίζεται πως εκ μέρους της Αστυνομίας μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχαν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, ούτε αναφορά εάν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα και προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.