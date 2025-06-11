Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ οχήματα στη Νέα Σμύρνη, και συγκεκριμένα στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της Τετάρτης.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 07:35 για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα όχημα και εξαπλώθηκε και σε άλλα παρακείμενα αυτοκίνητα, με 6 οχήματα να έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με τους κατοίκους που μίλησαν στον ΣΚΑΪ, την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει ξανά το ίδιο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει την ίδια έκταση.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει για το περιστατικό: «Στον πρωινό καφέ άκουσα μια έκρηξη και έπειτα μια έντονη δυσοσμία. Βγήκα έξω και είδα να βγαίνει έντονος καπνός μεταξύ δύο οχημάτων. Ακολούθησαν 4-5 εκρήξεις. Ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί παραδίπλα περνούσαν και σχολικά λεωφορεία και μητέρες με παιδιά. Ευτυχώς ήρθαν γρήγορα η αστυνομία και η Πυροσβεστική».

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία και εξετάζεται εάν υπήρξε μηχανική βλάβη σε κάποιο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.