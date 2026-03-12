Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για ναρκωτικά, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (10/3) εντόπισαν τον 41χρονο να οδηγεί ενοικιαζόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Χανιά και τον ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, ενώ στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά και κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: skai.gr

