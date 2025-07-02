Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περισσότεροι από 74.000 πολίτες πήγαν διακοπές τον Ιούνιο με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πιερία - Πόσες είναι οι διανυκτερεύσεις με τα voucher 

Διακοπές

Συνολικά 74.327 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά το διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πιερία. Ενδεικτικά, οι 15 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών τον Ιούνιο: 

ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε Β. Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διακοπές Voucher κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark