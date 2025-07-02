Συνολικά 74.327 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά το διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πιερία. Ενδεικτικά, οι 15 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών τον Ιούνιο:

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε Β. Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.