Σιδηροδρομική Αστυνομία στον ΟΣΕ για την ασφάλεια δρομολογίων και υποδομών

Μέτρα για την εμπέδωση των όρων ασφάλειας των δρομολογίων αλλά και των υποδομών του ΟΣΕ, μεταξύ αυτών και η ίδρυση "Σιδηροδρομικής Αστυνομίας", στο πρότυπο σειράς άλλων ευρωπαϊκών κρατών, έχει εισηγηθεί η νέα Διοίκηση του ΟΣΕ στις αρμόδιες αρχές αποκαλύπτει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ Γιάννος Γραμματίδης.

Όπως εξηγεί "αυτό γίνεται στα πλαίσια της ασφάλειας των δρομολογίων αλλά και της υποδομής και τού σιδηροδρομικού εξοπλισμού. Εκπρόσωποι τού νέου αυτού σώματος θα συμμετέχουν στο κέντρο επιχειρήσεων τού ΟΣΕ πού λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ Γιάννος Γραμματίδης τονίζει ότι "με αίσθηση ευθύνης η νέα διοίκηση τού ΟΣΕ ανέλαβε τον περασμένο Απρίλιο να αναδιατάξει τον ελληνικό σιδηρόδρομο μέσα από μια σειρά έργων ανάμεσα στα οποία και ο μετασχηματισμός τού Οργανισμού σε έναν ενιαίο φορέα με την απορρόφηση της ΕΡΓΟΣΕ και τού τροχαίου υλικού μέχρι σήμερα διαχείρισης τής ΓΑΙΑΟΣΕ". "Πιστεύω, προσθέτει, ότι ο νέος φορέας θα είναι έτοιμος για λειτουργία από τον Ιανουάριο 2025. Στόχος αυτής τής σημαντικής μεταρρύθμισης είναι να προκληθούν οικονομίες κλίμακας, να ορθολογιστεί η λειτουργία τού Οργανισμού, να εξασφαλισθεί η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και να υιοθετηθούν σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης."

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει ο Πρόεδρος του ΟΣΕ ,"ο νέος φορέας αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τού διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής και θα είναι μόνος υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων πού εκτελούνται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, για τη διαχείριση τού τροχαίου υλικού καθώς και των σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του. Τέλος, θα καταρτίσει σύγχρονο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ενώ θα ευθύνεται για την απόδοσή του που θα παρακολουθείται από το αρμόδιο Υπουργείο βάσει συμφωνημένων δεικτών απόδοσης και μετρήσιμων στόχων."

Σύμφωνα με τον κύριο Γραμματίδη, "με πυκνής συχνότητας αποφάσεις της, η νέα διοίκηση ολοκλήρωσε έργα αποκατάστασης φωτισμού, πυρόσβεσης και παρακολούθησης με συστήματα συναγερμού και κλειστού κυκλώματος καμερών στις σήραγγες Πλαταμώνα και Τεμπών, πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας Κορίνθου, Σιδηροδρομικού Κόμβου Αχαρνών, Λιανοκλαδίου και Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσης τού Κέντρου τής Λάρισας και, τέλος, αποκατάστασης και ενίσχυσης τής ραδιοεπικοινωνίας με VHF σε όλο το μήκος τού άξονα Κόρινθος-Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Στρυμώνας, Προμαχώνας.

Έθεσε σε φάση υλοποίησης ή ανάθεσης σειρά εργολαβιών για τη συντήρηση υποδομών πού αφορούν την επιδομή, τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης και το GSM-RE, την επιτήρηση των σηράγγων και τη φύλαξη εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση 90 αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων παλαιάς τεχνολογίας κ.α., ενώ μέσω drones ήδη εποπτεύει την ασφάλεια του δικτύου από κλοπές, βανδαλισμούς και ζημίες στο μεγαλύτερο μέρος των σιδηροδρομικών αξόνων.

Κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω έργων, σημειώνει, είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας στη λειτουργία τού σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου αλλά και η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων πού είχαν απαραδέκτως σωρευθεί εδώ και δεκαετίες και βάρυναν ή κρατούσαν καθηλωμένο τον Οργανισμό σε μια ολοένα και χειρότερη κατάσταση."

Ο κ Γραμματίδης αναφέρει ότι στόχος τού ΟΣΕ είναι επίσης η σύνδεση τού δικτύου με τα λιμάνια τής χώρας, τα εμπορευματικά κέντρα και τις βιομηχανικές περιοχές για την ενίσχυση της εμπορευματικής κίνησης, η ανάπτυξη προαστιακών συνδέσεων για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης και η ανάπτυξη σύγχρονων διαλειτουργικών συνδέσεων με τους διευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς άξονες.

Αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα διοίκηση ξεκίνησε τον εκσυγχρονισμό τού Οργανισμού με την δημιουργία Επιτροπής Αποδοχών, Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιτροπής Ελέγχου πού κύριο μέλημά τους είναι ο συνεχής έλεγχος τής ίδιας της διοίκησης, η συμμόρφωση τού Οργανισμού σε σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και το άνοιγμά του στην κοινωνία μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές εντάσσονται οι παραχωρήσεις χρήσεως μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων σε τοπικές κοινωνίες για τη δημιουργία πάρκων, ποδηλατοδρόμων κ.α., οι παραχωρήσεις χρήσεως άχρηστου τροχαίου υλικού σε κοινωφελείς οργανισμούς και πολιτιστικούς συλλόγους, η προβολή κινηματογραφικών ταινιών σε παλιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα κατά τούς θερινούς μήνες, η συμμετοχή τής χορωδίας τού Οργανισμού σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις, η ενίσχυση μικρών ιδιωτικών σιδηροδρομικών μουσείων κλπ."

Κατά την διάρκεια της ΔΕΘ, προ ολίγων ημερών, ο ΟΣΕ με τούς Γερμανικούς Σιδηροδρόμους υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την πληροφόρηση και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών σε μεθόδους διδασκαλίας και μέσα (όπως οι προσομοιωτές) έτσι ώστε ο Οργανισμός να προσελκύει νέους ανθρώπους στις τάξεις του, να εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση καλών πρακτικών και εξελίξεων με τελικό παρονομαστή όλων των παραπάνω την εμπέδωση της ασφαλείας στη σιδηροδρομική λειτουργία, τόσον σαν αίσθημα όσο και σαν ουσία. Ήδη, τέλος, ο ΟΣΕ έχει έτοιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών σχολείων και πληροφόρησης συλλόγων και κηδεμόνων σε θέματα ασφάλειας της σιδηροδρομικής κίνησης που στοχεύει να μειώσει ή τέλος να αποτρέψει σχετικά ατυχήματα που δυστυχώς είναι συνηθέστατα στη χώρα μας λόγω απροσεξίας οδηγών οχημάτων και πεζών όταν περνούν π.χ. από σιδηροδρομικές ισόπεδες διαβάσεις.

Επέκταση Οδοντωτού μέχρι την Αγία Λαύρα

Ο πρόεδρος του ΟΣΕ τονίζει ακόμη ότι "όραμα και απόφαση της νέας διοίκησης είναι η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων τού Οργανισμού όπως ο Σταθμός Πελοποννήσου, η Έκταση Λεύκα στον Πειραιά και ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, όπως και δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών σε τόπους φυσικού κάλλους και ιστορίας της χώρας μας. Στα πλαίσια αυτά επαναλειτουργήσαμε τον Οδοντωτό στη διαδρομή Διακοφτό-Καλάβρυτα πού θα την επεκτείνουμε μέχρι της Ι.Μ. Αγίας Λαύρας και το τραινάκι τού Πηλίου."

"Ο ΟΣΕ αλλάζει με τη δύναμη και την αγάπη των ανθρώπων του πού εδώ και χρόνια αποτελούν τη βάση της λειτουργίας του" καταλήγει ο κ Γραμματίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.