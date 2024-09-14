Σδούκου: Ξεχνάμε το ρεύμα που ξέραμε - Η ενέργεια είναι αρκετά ευάλωτη

«Δεν πρόκειται να υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού», ξεκαθάρισε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη.

Για τα τιμολόγια του νερού, η κα Σδούκου επισήμανε ότι «από εδώ και πέρα, η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή έχει την ευθύνη και την εποπτεία των τιμολογίων. Δεν γίνεται να έχεις σε όλη τη χώρα διαφορετική μεθοδολογία και διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης. Επιχειρείται να υπάρξουν ενιαίοι, ομοιόμορφοι κανόνες».

Αναφερόμενη στην επιστολή που απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντε Λάιερ, η κα Σδούκου τόνισε: «Μέσα στο καλοκαίρι είδαμε ότι υπάρχει μία μίνι ενεργειακή κρίση στη γειτονιά μας, με αποτέλεσμα να δούμε μία αύξηση στην τιμή της χονδρικής».

«Μετά το σοκ της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου, έχουμε αντιληφθεί ότι η ενέργεια είναι αρκετά ευάλωτη. Ξεχνάμε το ρεύμα που ξέραμε. Πλέον, η κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου δεν γνωρίζαμε πως έρχεται, δεν μας απασχολούσε, αυτό έχει παρέλθει», πρόσθεσε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας ότι «η λιανική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχουμε φθηνότερο ρεύμα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

