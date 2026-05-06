Ηράκλειο: Αύριο η κηδεία του 21χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος

Αύριο θα αποχαιρετήσουν οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και φίλοι τον 21χρονο άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα χθες το απόγευμα, μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από το όπλο του 54χρονου άνδρα, που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο, με τον 54χρονο δράστη αλλά και τη σύζυγό του που συνελήφθη για συνέργεια, να αναμένεται να οδηγηθούν μέσα στις επόμενες ώρες, στα δικαστήρια Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το χθες το απόγευμα(5-5-2026) στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε με το όχημά του, το δρόμο στον 21χρονο που επίσης κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές προς το μέρος του νεαρού που επιχείρησε να φύγει πεζός, αλλά έπεσε νεκρός.

Ο δράστης, αφού αρχικά έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ οι αρχές συνέλαβαν και τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, κατά τον χρόνο του αιματηρού επεισοδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, σε βάρος του 21χρονου είχε και στο παρελθόν εκδηλωθεί ένταση, από την πλευρά του 54χρονου δράστη, που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο, το 2023.

Το δυστύχημα είχε γίνει στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη του χθεσινού αιματηρού επεισοδίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.