Κρήτη: Σκύλος έσωσε άνδρα που πάθαινε επιληπτική κρίση

Μια απίστευτη ιστορία... διάσωσης που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές ένα σκύλο κι έναν άνδρα, έρχεται να δείξει για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις καταστάσεις οι τετράποδοι φίλοι μας.

Όπως έγινε γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν ο Δίας, το 8χρονο σκυλί της ιστορίας μας, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι, μόνο με την μητέρα της οικογένειας που τον έχει υιοθετήσει από μωρό, άρχισε να επιδεικνύει παράξενη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει μέλος της οικογένειας: "Ξαφνικά ο Δίας άρχισε να χοροπηδάει ψηλά και να γαβγίζει σαν τρελός, πρώτη φορά μ' αυτόν τον τρόπο, στα 8 χρόνια της ζωής του. Πήγε κοντά του, προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, τίποτα όμως. Εκεί κατάλαβε η μαμά ότι κάτι συμβαίνει"

Η γυναίκα, σύμφωνα πάντα με την ίδια διήγηση, του άνοιξε την πόρτα να βγει έξω, κι εκείνος άρχισε να τρέχει πάνω κάτω στην αυλή, κοιτάζοντας ταυτόχρονα προς το διπλανό σπίτι. Η μητέρα έριξε το βλέμμα εκεί που "της έδειχνε" ο Δίας και αυτό που αντίκρισε την έκανε να παγώσει.

"Είδε τον γιο της γειτόνισσας πεσμένο κάτω στην αυλή, σε κρίση επιληψίας. Είχε σπασμούς και είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε ένα σκαλοπάτι. Η μητέρα του, μέσα στο σπίτι, κοιμόταν, δεν είχε αντιληφθεί τίποτα", συνεχίζει την περιγραφή το μέλος της οικογένειας.

Όπως είναι φυσικό, άμεσα η ιδιοκτήτρια του Δία κάλεσε σε βοήθεια, προκειμένου ο άτυχος άνδρας να λάβει την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.

Κάπως έτσι σώθηκε μια ζωή, αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι, επισημαίνοντας ότι - με δεδομένο πως μιλάμε για ενήλικα - πιθανότατα θα περνούσαν πολλές ώρες πριν κάποιος αρχίσει να τον αναζητά!

Το πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης, όπως τονίζεται, είναι ότι η απίστευτη αυτή διάσωση έγινε από ένα σκυλί που δεν είναι καν εκπαιδευμένο για τέτοιες περιπτώσεις!

