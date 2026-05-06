Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο φαίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να σπάνε την πόρτα του κρησφύγετου της οργάνωσης και να ερευνούν τους χώρους.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες και το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

