Συναγερμός στο φαράγγι της Σαμαριάς για πολυτραυματία - Σηκώθηκε εναέριο μέσο Ελλάδα 14:01, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εναέριο μέσο του στρατού μετέβη από το Ηράκλειο στα Χανιά για την αεροδιακομιδή του πολυτραυματία στο νοσοκομείο