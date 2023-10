Τραγωδία στο Νοσοκομείο Χανίων – Άνδρας έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε Ελλάδα 13:20, 05.10.2023 linkedin

Ένας 40χρονος με καταγωγή από τα Χανιά έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο του Νοσοκομείου και έχασε τη ζωή του