Επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα που έπεσε σε πηγάδι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο σημείο που βρίσκεται το πηγάδι, έσπευσαν άμεσα κλιμάκιο από την ΕΜΑΚ, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα με τις αισθήσεις του και σε καλή κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες πτώσης του νεαρού αλλοδαπού άνδρα ερευνώνται, ωστόσο πηγές ανέφεραν ότι βρισκόταν σε χωράφι για να μαζέψει ελιές, γλίστρησε και έπεσε στο πηγάδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

