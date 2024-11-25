Στο Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύτηκε χθες ένας αστυνομικός, που έσπευσε να συλλάβει 40χρονο ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε την ανήλικη του κόρη του με καλώδια.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με τα gegonota.news, χτύπησε στον δρόμο την 15χρονη κόρη του, η οποία όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ο πατέρας της την είχε δείρει χρησιμοποιώντας καλώδια, ενώ τους είπε πως απειλούσε τη ζωή της.

Η ίδια φέρεται να είπε στους γιατρούς πως ο πατέρας της ήταν μεθυσμένος, ενώ ο 40χρονος τη χτύπησε αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που πήγαιναν σπίτι. Η ανήλικη κάλεσε την μητέρα της για βοήθεια και εκείνη με την σειρά της την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικός, εντόπισε τον 40χρονο, εκείνος αντιστάθηκε και άρχισε να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Ο αστυνόμος κάλεσε ενισχύσεις, έγινε η σύλληψη του 40χρονου και ο χτυπημένος αστυνομικός μεταφέρθηκε μαζί με την ανήλικη στο Νοσοκομείο.

Η 15χρονη δεν έφερε σοβαρά τραύματα αλλά ο αστυνομικός νοσηλεύτηκε με τραύμα στο κεφάλι.

