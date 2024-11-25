Θεσσαλονική: Οδηγός στόλισε το αυτοκίνητό του με 3000 χριστουγενιάτικα λαμπάκια

Για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκε ένας οδηγός από την Παλαιοχώρα της Χαλκιδικής, ο οποίος στόλισε το αυτοκίνητό του με 3000 λαμπάκια!
Μάλιστα, έκανε τη βόλτα του στη Θεσσαλονίκη, τραβώντας την προσοχή και προκαλώντας ενθουσιασμό.
Πηγή: skai.gr
- Αποκτήστε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα Ford με επιπλέον όφελος ανταλλαγής αυτοκινήτου, κορυφαία χρηματοδότηση με επιτόκιο 0,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
- Jaguar: Πού ‘ντα, πού ‘ντα, τα αυτοκίνητα… - Εξαφανίστηκαν στη νέα της διαφήμιση – Μέχρι και ο Ίλον Μασκ τους «έκραξε»
- Car of the Year 2025: Το νέο Dacia Duster ανάμεσα στους φιναλίστ για τον τίτλο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.