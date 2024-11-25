Θεσσαλονική: Οδηγός στόλισε το αυτοκίνητό του με 3000 χριστουγενιάτικα λαμπάκια

Για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκε ένας οδηγός από την Παλαιοχώρα της Χαλκιδικής, ο οποίος στόλισε το αυτοκίνητό του με 3000 λαμπάκια!

Μάλιστα, έκανε τη βόλτα του στη Θεσσαλονίκη, τραβώντας την προσοχή και προκαλώντας ενθουσιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.