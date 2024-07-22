Επιλεγμένα σχολικά κτίρια σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας θα παραμείνουν ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 17:50 έως 21:30, μέχρι το τέλος Αυγούστου για δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.

Τα προαύλια στα σχολεία που θα μείνουν ανοιχτά, ανά Δημοτική κοινότητα, είναι τα εξής:

1η Δημοτική Κοινότητα: 54ο Δημοτικό Σχολείο Λιοσίων 42 και 51ο Δημοτικό Σχολείο Ακομινάτου 40

2η Δημοτική Κοινότητα: 117ο Δημοτικό Σχολείο Μάχης Αναλάτου 70 και 93ο Δημοτικό Σχολείο Πυθέου 9 & Αγκύλης

3η Δημοτική Κοινότητα: 72ο Δημοτικό Σχολείο Ακταίου 2 - 4

4η Δημοτική Κοινότητα: 60ο Δημοτικό Σχολεία Αίμονος & Τηλεφάνους και 144ο Δημοτικό Σχολείο Χατζηαποστόλου & Δόρδου

5η Δημοτική Κοινότητα: 39ο και 141ο Δημοτικά Σχολεία Τσούντα & Αχαρνών

6η Δημοτική Κοινότητα: 26ο Δημοτικό Σχολείο Φωκίωνος Νέγρη 63

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι πιο οικείοι χώροι της γειτονιάς, τα σχολεία, μετατρέπονται σε ζωντανούς πυρήνες, προσβάσιμα και το καλοκαίρι, για παιχνίδι, εκτόνωση και παρέα. Θέλουμε τις γειτονιές μας ενεργές και ανοικτές!»

Στους χώρους ισχύουν βασικοί κανόνες λειτουργίας:

-Ο χώρος είναι κοινόχρηστος και όλοι έχουν ισότιμο δικαίωμα χρήσης του, σεβόμενοι και τον χώρο και όσους τον χρησιμοποιούν.

-Την ευθύνη εποπτείας και ασφαλείας των παιδιών έχουν οι γονείς και κηδεμόνες τους.

-Επιτρέπονται τα δεσποζόμενα κατοικίδια ζώα, μόνον εφόσον συνοδεύονται.

-Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.

-Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους έχουν υποχρέωση να τον διατηρούν καθαρό και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων - ανακύκλωσης για τα σκουπίδια τους.

-Όσοι προκαλούν σκόπιμα στον χώρο ζημιές και φθορές, θα καλούνται να τις αποκαθιστούν με δικά τους έξοδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.