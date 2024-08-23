Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία: Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 16:33
Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Ανθέων στην Παιανία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

