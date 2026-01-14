To παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη - αγροτών και το θρίλερ της ισόπαλης ψηφοφορίας 

Ένα απίστευτο θρίλερ εκτυλίχθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών που μετέχουν στις κινητοποιήσεις, λίγο πριν παρθεί η απόφαση για τη συνάντηση των 25+5 με τον πρωθυπουργό, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 24ωρα. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, αποκαλύφθηκε πως το «ναι» στη συγκεκριμένη συνάντηση δόθηκε πραγματικά οριακά, καθώς μία ψήφος θα ήταν αρκετή να ανατρέψει τα δεδομένα.

Η ιστορία έχει ως εξής: Μετά το χθεσινοβραδινό μήνυμα του πρωθυπουργού, φάνηκε να δημιουργείται δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των λεγόμενων σκληρών μπλόκων των αγροτών. Το μήνυμα ήταν «ανοίξτε τους δρόμους και ελάτε να τα πούμε». Αυτό το μήνυμα και η επαφή κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το πρωί της Τετάρτης δημιούργησαν συνθήκες συνεργασίας, άσχετα αν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά φάνηκε να υπάρχει κλιμάκωση, είτε με κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα, είτε με κλειστούς δρόμους. Το τηλεφώνημα του Κώστα Τσιάρα και η πρόταση μίας ακόμη συνάντησης με 25 άτομα επιτροπή και πέντε παρατηρητές, ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα.

Ακόμη και τότε, ωστόσο, υπήρξαν φωνές για ένα μεγάλο συλλαλητήριο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν και πάλι οι υπεύθυνοι των μπλόκων σε ψηφοφορία. Εκεί ήταν που υπήρξε το απόλυτο θρίλερ. 19 ψήφοι ήταν θετικοί, 19 αρνητικοί και 19 λευκοί, με αποτέλεσμα να μην περάσει η πρόταση για το συλλαλητήριο, πραγματικά οριακά και να οδηγηθούν έτσι οι δύο πλευρές στο διάλογο, με ανοιχτούς τους δρόμους.

Το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τους 25+5 θα οριστεί με το που θα ανοίξουν τους δρόμους οι αγρότες. Αν αυτό συμβεί αύριο, τότε η συνάντηση οδεύει για την Παρασκευή, διαφορετικά πάει για Δευτέρα. Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη πως δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αν δεν είναι όλοι οι δρόμοια ανοιχτοί, ενώ αδιαπραγμάτευτος είναι και ο όρος της μη συμμετοχής στη συνάντηση αγροτών που έχουν δικαστικές εκκρεμότητες.

