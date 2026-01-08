Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ήπειρο η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει από εχθές την περιοχή.

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30 χιλιάδες κοτόπουλα.

Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στη συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

«Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» αναφέρει χαρακτηριστικά στο epiruspost.gr κάτοικος της περιοχής ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές έγιναν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Με σαράντα περίπου μηχανήματα επιχειρεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις.

Φόβοι για πλημμύρες στην Ήπειρο

Έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώνονται από χθές σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου και ήδη καταγράφηκαν τα πρώτα προβλήματα καταπτώσεων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία τα εντονότερα προβλήματα έχουν σημειωθεί στα Τζουμέρκα και το Ζαγόρι.

Έχουν κινηθεί δέκα μηχανήματα προκειμένου να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο από πέτρες, χώματα και φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα ποτάμια έχουν φουσκώσει και - αν η βροχόπτωση συνεχιστεί με την ίδια ένταση τις επόμενες ώρες - είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα τόσο σε περιοχές που διασχίζει ο Λούρος όσο και ο Καλαμάς.

Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς δείχνουν ότι σε αρκετές περιοχές έπεσαν ποσότητες βροχής που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 130 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για πλημμύρες.

