Επτά νέοι (18–20 ετών) που κρατούνται στις φυλακές Χανίων ξεκίνησαν από σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 3ήμερη απεργία πείνας, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.

Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.

Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νεαροί κρατούμενοι ζητούν την άμεση μεταγωγή τους στις αρχικές φυλακές τους και πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.