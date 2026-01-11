Κυβερνητικά στελέχη: «Ναι» στις 2 συναντήσεις που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη», αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη μετά το σχετικό αίτημα από τους αγρότες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται πως τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδριασαν χθες στη Νικαια της Λαρισας, είχαν ζητήσει να υπάρξουν δύο επιτροπές για δύο διαδοχικές συναντήσεις με το πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίτημά τους ήταν η πρώτη επιτροπή να περιλαμβάνει μόνο αγρότες και να αριθμεί 25 ατομα από τα 57 μπλόκα και η δεύτερη να είναι 10 άτομα και να περιλαμβάνει κτηνοτροφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

«Ναι» στον διάλογο με τον Μητσοτάκη, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έλαβαν χθες, Σάββατο, κατά τη συνεδρίασή τους στη Νίκαια Λάρισας, την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Όπως έγινε γνωστό, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή των συναντήσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Μαρινάκης: Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες

Σταθερή στη θέση της για διάλογο με τους αγρότες παραμένει η κυβέρνηση, όπως επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, αναφερόμενος στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μετακινήθηκε από τη θέση της για διάλογο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν διατεθειμένη να υπερβεί τα οικονομικά όρια της χώρας. «Οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για τους αγρότες θα έπρεπε να καλυφθεί μέσω αυξημένων φόρων, κάτι που δεν συνάδει με τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση της φορολογίας και ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως ο διάλογος δεν μπορούσε να διεξαχθεί όσο οι πολίτες ταλαιπωρούνταν από τις κινητοποιήσεις. «Πιο σημαντικό από το διάλογο είναι ότι αυτός θα πραγματοποιηθεί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, εξηγώντας πως τα περιθώρια για νέα μέτρα είναι ανύπαρκτα.

Αυτό, όπως είπε, οφείλεται αφενός στη δέσμευση της χώρας έναντι των οροφών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στην ανάγκη στήριξης όλων των επαγγελματικών ομάδων, χωρίς διακρίσεις. «Δεν αναζητούμε νικητές και ηττημένους στη δημόσια αντιπαράθεση. Στόχος μας είναι η χρυσή τομή που θα επιτρέψει στους αγρότες να συνεχίσουν την παραγωγή με αξιοπρέπεια, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ως δικαιολογημένα τα παράπονα των πολιτών που επλήγησαν από τις κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως «πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν για περίπου ένα μήνα, χωρίς να φέρουν ευθύνη. Οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να ζητήσουμε συγγνώμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.