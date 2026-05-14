Πώς υποδέχτηκε ο Μανώλης Κωστίδης το νέο μέλος της οικογένειάς του

«Η δημιουργία τετελεσμένων στο ίδιο μας το σπίτι» ανέφερε το πρωί στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης μόλις εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες ο πανέμορφος γάτος που υιοθέτησε μόλις χθες η οικογένειά του.
«Χτες μου έστειλαν φωτογραφίες (του γάτου) και μου λέγανε ''δεν είναι πολύ ωραίος;'' οπότε, καταλάβατε τι έχει συμβεί...» είπε με νόημα ο δημοσιογράφος.
Στη συνέχεια ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου τού ευχήθηκαν να του ζήσει το νέο μέλος της οικογένειάς του.
Δείτε το βίντεο με τον όμορφο γατούλη:
