Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ από 69χρονο σε κατάσταση μέθης

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο

Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, χθες το βράδυ, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες έσπευσαν να τον συνδράμουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

