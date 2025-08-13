Ο αδελφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας, εξέφρασε σήμερα δημοσίως την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο, για τη στήριξη που έδειξε στην οικογένειά του για τον θάνατο της Λένας, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 34 χρόνια της.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά, μας έχουν συγκινήσει απέραντα όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», έγραψε στο Instagram ο Κώστας Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης(7/8) σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ενώ η κηδεία της έγινε στις 11 Αυγούστου, παρουσία πλήθους κόσμου, ανάμεσά τους και πολλοί πολιτικοί.

Πηγή: skai.gr

