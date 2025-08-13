Αστυνομική επιχείρηση στην Δυτική Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών.

Μετά το τέλος της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.