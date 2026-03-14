Δύο κρατούμενοι φέρεται πως έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από χρήση ναρκωτικών, μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νεκροί ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές, ενώ ένας 29χρονος Μαυριτανός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έπειτα από χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κρατούμενοι από τη Β’ πτέρυγα φαίνεται να έπαιρναν μεθαδόνη για λόγους απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Μάλιστα, φαίνεται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ψυχιατρικά φάρμακα και κυρίως εισήχθησαν στις φυλακές ναρκωτικά σίσα.

Πηγή: skai.gr

