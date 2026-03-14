Ελαιώνας Πύργου: Μεγάλη δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ελαιώνα προς το Χειμαδιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, στην περιοχή επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Πύργο και τις όμορες υπηρεσίες, με την φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος.

Λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν πλέον στο σημείο να το κάνουν δυσκολότερο.

Έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις.

Προς το μέτωπο της πυρκαγιάς κινούνται και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και του Δήμου Πύργου.

Παράλληλα με τα εναέρια μέσα που έχουν ζητηθεί κινούνται και ενισχύσεις με υδροφόρες ιδιωτών στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.

Στο σημείο ήδη επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

