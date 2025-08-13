Κορωπί: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα - Νεκρός ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Κορωπίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3.40 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε στην πρόσοψη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς το ισόγειο και τον πρώτο όροφο του καταστήματος, καθώς και το αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ανέσυραν νεκρό τον οδηγό του ΙΧ, που ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ παρείχαν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

