Κόρινθος: Την ξυλοκόπησαν ο πρώην της με τη νυν σύντροφό του και την ψέκασαν με σπρέι πιπεριού

Συνελήφθησαν χθες (30/03) στην Κόρινθο, από άντρες του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, ένας 41χρονος και μία 39χρονη, κατηγορούμενοι για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα.

Οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής, στην Κόρινθο, σε βάρος μίας 39χρονης που διατηρούσε σχέση παλαιότερα με τον 41χρονο. Την περίμεναν έξω από σπίτι της και όταν έφτασε, αφού την ψέκασαν στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού την ξυλοκόπησαν, σύμφωνα με το ERTnews.

Το θύμα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κορίνθου και το ζευγάρι των δραστών ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Η προανάκριση διενεργείται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

