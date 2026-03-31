Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες 4 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα. Μάλιστα και οι 4 ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των 120.000 ευρώ.

Πρόκειται για τους:

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Άγγελο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος,

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη των εγκλημάτων ή άλλων ομοειδών αδικημάτων που είναι πιθανό να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765 του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες στις 6 Μαρτίου 2026, στη Λάρισα, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 4 μέλη, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και εκβιάσεις τετελεσμένες και σε απόπειρα με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, του νόμου που αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, της καταπολέμησης της φαρμοκοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

52.930 ευρώ,

2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)

7 ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες,

πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,

9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,

13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,

6 κάμερες, 5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

12 κινητά τηλέφωνα,

3 αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,

2 ρόπαλα,

6 άδειες κατοχής όπλου και

3 συναλλαγματικές.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

