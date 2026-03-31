Όλα ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου του 2022, όταν ένας αστυνομικός ένιωσε έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ώρες και έτσι τα παιδιά του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου. Αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, βγήκε το πόρισμα ότι επρόκειτο για οξεία σκωληκοειδίτιδα που έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως κι έγινε. Έτσι, έλαβε εξιτήριο με την πεποίθηση πως ήταν πλέον υγιής.

Έναν χρόνο αργότερα, έλαβε τηλεφώνημα από τους αρμόδιους του νοσοκομείου, για να τον ενημερώσουν για κάτι «δυσάρεστο». Όταν μετέβη στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του, του εξήγησαν ότι η βιοψία από το χειρουργείο που έκανε πριν από έναν ολόκληρο χρόνο, έδειξε ότι πάσχει από αδενοκαρκίνωμα.

Η καθυστερημένη διάγνωση τον εμπόδισε να λάβει την απαραίτητη θεραπεία, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Ο ίδιος και η οικογένειά του κινήθηκαν νομικά και η δικηγόρος του άτυχου άντρα μίλησε ζωντανά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον στον ΣΚΑΪ για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

